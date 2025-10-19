Moglie tampona il marito in bici e rovina a terra: elitrasportata

Una donna di 58 anni è stata elitrasportata all’ospedale di Udine dopo essere stata coinvolta, questa mattina, in un incidente stradale insieme al marito. I due, di Cordignano, erano arrivati a Montereale Valcellina per trascorrere una giornata in bicicletta, quando, per cause in corso di accertamento dei carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo, lei ha tamponato lui – un 59enne – che aveva improvvisamente frenato. L’impatto, che si è verificato sulla sp91, verso Aviano, è stato violento: la donna è finita rovinosamente a terra, sbattendo violentemente in viso a terra. Soccorsa da personale del 118, è stata elitrasportata in condizioni serie all’ospedale di Udine.