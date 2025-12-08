Molesta i clienti di un bar, poi sferra un pugno a un carabiniere: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aveva iniziato a molestare e infastidire alcuni clienti all’interno di un bar di Rivignano Teor, creando tensione tra i presenti, quando è partita la segnalazione alle forze dell’ordine attraverso il numero 112. All’arrivo dei militari dell’Arma della stazione locale, l’uomo – un 41enne del posto, agitato e annebbiato dai fumi dell’alcol- ha reagito con violenza all’esterno del locale, opponendo resistenza, sferrando un pugno contro uno dei carabinieri intervenuti che è riuscito ad evitare il colpo al volto, finito sulla spalla. Dagli accertamenti è emerso che il fermato era già sottoposto agli arresti domiciliari e che aveva più volte violato le prescrizioni impostegli.

Alla luce della gravità dei fatti avvenuti un paio di giorni fa, il 41enne è stato sottoposto a ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ed eseguita dai Carabinieri che lo hanno condotto al Carcere di Udine. Il militare colpito ha dovuto ricorrere alle cure mediche, ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.