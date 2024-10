Molesta i passanti e si scaglia contro la security: straniero allontanato

Momenti di tensione, ieri sera, poco prima della mezzanotte, quando in una laterale di piazza San Giacomo a Udine due stranieri di origini magrebine, in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’eccesso di alcol, importunavano i clienti dei locali del centro della città.

Nel video, girato da un cittadino e poi diffuso in rete, si vede come uno dei due stranieri tenti di dissuadere l’amico dal continuare con quell’atteggiamento. Cerca infatti di contenere le intemperanze ma i due finiscono per cadere a terra. Poi si rialzano e sempre lo stesso di scaglia verbalmente contro un addetto alla sicurezza che, con sangue freddo, evita che la situazione degeneri.

La scena va avanti e tra urla incomprensibili e minacce, l’obiettivo contro cui scagliarsi cambia: è il secondo addetto alla sicurezza che, anche in questo caso, respinge ogni tentativo di aggressione.

A cercare di calmare lo straniero, c’è sempre l’amico che lo afferra ripetutamente per le braccia e poi tenta di placcarlo.

Ma entrambi cadono ancora una volta all’indietro, per poi subito rialzarsi.

A quel punto arriva sul posto personale della polizia in forza alla Questura di Udine. Gli agenti, capendo la situazione, identificano i due e li allontanano senza, così, che possano creare ulteriori problemi. GUARDA IL VIDEO