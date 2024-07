Molesta due studentesse, arrestato un camionista

E’ accusato di violenza sessuale nei confronti di due studentesse universitarie il camionista ucraino arrestato dalla polizia locale di Trieste.

L’uomo, in transito da Trieste per Milano, l’11 luglio avrebbe molestato pesantemente – stando al racconto delle due vittime – le due giovani mentre stavano scendendo le scalette di accesso al mare di Barcola.

Gli agenti, ai quali le studentesse si erano subito rivolte, hanno identificato l’uomo e portato in caserma.

Dopo l’arresto, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato in carcere a Gorizia.