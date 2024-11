Molestia sul lavoro, una violenza troppo spesso sottovalutata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un linguaggio inappropriato, uno sguardo lascivo, un invito a cena indesiderato, ma anche un messaggio malizioso via WhatsApp può dare vita ad una molestia sul lavoro. A dirlo è una ricerca condotta da Ires Fvg che ha analizzato i dati Istat raccolti in Italia, che parlano di tormenti che spesso si possono tramutare anche in ricatti sessuali.

I report sulle molestie sul lavoro è stato presentato questa mattina durante il convegno organizzato dalla Cgil di Udine in occasione del 25 novembre.

Molte vittime spesso cambiano lavoro per non cedere alle pressioni o perché stanche di subire le molestie. C’è, dunque, un importante lavoro di formazione da fare anche nelle aziende. Azioni di prevenzione, protezione e di monitoraggio, da avviare anche con i sindacati.

Al dibattito, organizzato dalla segreteria provinciale della Cgil Maria Cartolano, ha partecipato – tra gli altri – anche la Sostituta Procuratrice della Repubblica, Elena Torresin. Il magistrato nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di ascoltare le persone offese. Elemento fondamentale, specialmente nei casi da codice rosso, proprio per non sottovalutare la gravità delle situazioni in atto.