BUSINESS FVG
martedì 10 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Mondiali master di Sappada, un successo per il territorio
Punto digitale facile più vicino con il numero verde 800936336
Giornata del Ricordo, a Montecitorio Mattarella e Meloni
Finto broker spilla 40mila euro a un pensionato, poi scompare
Ruba scarpe da Decathlon, arrestato ‘runner’
Lucilla al Carnevale del Palmanova Designer Village
Polizia locale di Monfalcone, il taser diventa dotazione ufficiale
Terza corsia A4, al via le prime operazioni sul tratto Portogruaro–San...
CeFAP: nuove opportunità con il corso quadriennale in ambito Agroforestale
Sviluppo dell’artigianato in Friuli: presentata a Udine una ricerca su scenari...
Mondiali master di Sappada, un successo per il territorio

Sappada e Forni Avoltri tracciano il bilancio dei mondiali master di sci nordico: un successo organizzativo e di promozione del territorio.
Francesca Spangaro
Autore: Francesca Spangaro

Si è conclusa venerdì scorso con un bilancio estremamente positivo la Coppa del Mondo Master di sci nordico Sappada–Forni Avoltri, un evento che ha lasciato il segno non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico, economico e sociale. Per 9 giorni consecutivi, di cui 5 dedicati alle competizioni, oltre 1.100 persone tra atleti e accompagnatori, provenienti da 28 Paesi del mondo, hanno animato le due località montane, trasformandole in un autentico crocevia internazionale dello sci nordico.

Oltre 10.000 pernottamenti complessivi e più di 5.000 pasti consumati solo al PalaBluenergy, sede delle premiazioni, degli eventi ufficiali e dei principali momenti conviviali. Ristoranti e locali sempre gremiti, strutture ricettive costantemente occupate e un clima internazionale diffuso hanno restituito a Sappada e Forni Avoltri un’atmosfera viva e dinamica che, come sottolineano gli operatori turistici locali, non si respirava da anni.

I Masters hanno rappresentato anche una significativa occasione di promozione del territorio regionale: il 2 febbraio, giornata di riposo dalle gare, oltre 120 partecipanti hanno preso parte a una visita guidata a Cividale del Friuli, accolti dall’amministrazione comunale, scoprendo i luoghi simbolo della città ducale. Molti ospiti, in particolare quelli provenienti da oltreoceano, hanno inoltre scelto di prolungare il soggiorno per visitare Trieste e alcune delle città UNESCO del Friuli Venezia Giulia, confermando l’attrattività complessiva della regione.

“Siamo davvero molto soddisfatti di come è andata questa edizione – dichiara Silvio Fauner, Presidente del Comitato Organizzatore –. Abbiamo ricevuto complimenti unanimi da tutte le delegazioni internazionali per l’organizzazione, per lo stato delle piste e per l’accoglienza. È stato un lavoro lungo e impegnativo, ma vedere l’entusiasmo degli atleti e dei loro accompagnatori ripaga di ogni sforzo. Eventi come questo danno valore allo sci nordico, una disciplina per la quale il nostro territorio ha una naturale vocazione e che è fondamentale preservare e sostenere, anche attraverso il lavoro prezioso delle associazioni sportive dilettantistiche che ogni giorno la promuovono”.

Grande orgoglio, per il Comitato Organizzatore, anche per aver ospitato l’evento speciale dedicato alle Olimpiadi, andato in scena il 3 febbraio, che ha visto la partecipazione di otto medaglie olimpiche dello sci nordico, accompagnato da musica e spettacolo. A suggellare la manifestazione, la cena di gala conclusiva del 5 febbraio, impreziosita dagli interventi del Presidente onorario Dieter Heckmann e del Presidente della Federazione Internazionale WMA John Downing, che ha definito l’edizione di Sappada–Forni Avoltri “la migliore degli ultimi vent’anni”.

