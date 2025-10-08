  • Aiello del Friuli
mercoledì 8 Ottobre 2025
Mondiali U20, Bravo resta Nunziante ci prova

I nazionali bianconeri si prendono la scena
Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

Mentre Runjaic e lo staff bianconero hanno ripreso ieri i lavori al Bruseschi, i nazionali si prendono la scena. Dai Mondiali Under20 in Cile nuove soddisfazioni sono arrivate per Iker Bravo che, con la Spagna, approda ai quarti grazie al successo di misura sull'Ucraina. Sabato affronterà la vincente di Colombia-Sudafrica e, dovesse vincere ancora, guadagnerebbe la semifinale che si giocherebbe il 15 o il 16 ottobre. Momento importante anche per Nunziante, che con l'Italia cercherà domani sera il pass per i quarti contro gli USA. Domani primo impegno anche per quattro degli otto nazionali bianconeri convocati in questa sosta: Miller, con la sua Scozia, affronterà la Grecia nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Sava, Piotrowski e l'Under18 Camara si misureranno in test amichevoli contro Moldavia, Nuova Zelanda e Inghilterra Under18.

