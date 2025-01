Mondo del calcio in lutto: morto Fabio Cudicini, il Ragno Nero

Fabio Cudicini, leggendario portiere italiano noto come “Il Ragno Nero”, è scomparso oggi a Roma all’età di 89 anni. Nato a Trieste il 20 ottobre 1935, Cudicini iniziò la sua carriera calcistica nel Ponziana, per poi essere acquistato a 15 anni dall’Udinese, la prima squadra a credere nel suo talento.Dopo l’esordio in Serie B con l’Udinese, Cudicini proseguì la sua carriera con la Roma, dove vinse la Coppa delle Fiere nel 1961 e la Coppa Italia nel 1964. Nel 1967 approdò al Milan, vivendo una seconda giovinezza calcistica e conquistando numerosi trofei, tra cui lo scudetto nel 1968, la Coppa dei Campioni nel 1969 e la Coppa Intercontinentale nello stesso anno.Il soprannome “Il Ragno Nero” gli fu attribuito per l’uniforme scura che indossava e per la sua agilità tra i pali, caratteristiche che ricordavano il leggendario portiere sovietico Lev Jašin, anch’egli noto con lo stesso appellativo. Nonostante le convocazioni, Cudicini non ha mai esordito con la nazionale italiana, ma è comunque considerato uno dei migliori portieri nella storia del calcio italiano.Il Milan ha espresso il suo cordoglio sui social: “È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio”.