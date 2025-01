Mondo dell’arte in lutto, morto Nane Zavagno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli perde uno dei suoi maestri dell’arte. Nane Zavagno si è spento ieri mattina a 92 anni nella sua Spilimbergo. Nell’arco di oltre 70 anni di attività, l’artista era divenuto una figura di spicco nel mondo del mosaico e della scultura, in particolare

per i suoi studi condotti sullo spazio e la materia. Giovanissimo era subentrato a Dino Basaldella nell’insegnamento di Arti plastiche a Udine. Da lì, la sua continua ricerca dell’equilibrio tra le forme e i materiali, nella scultura, nella pittura, nel disegno o nel mosaico.

Ora rimarranno le sue opere a ricordare l’artista. In particolare le sculture monumentali e non iconiche. Tra le più importanti quelle reticolari, caratterizzate dall’uso della rete metallica. Molte di queste sono presenti in collezioni pubbliche e private, a Udine, nella Galleria d’Arte Monderna, alla Fondazione Mondrian in Olanda, o a Roma, ai Musei Vaticani. Nel 2023 il Comune di Spilimbergo gli aveva dedicato una grande mostra. Lo scorso settembre era stata inoltre inaugurata un’antologica a Cividale del Friuli, nel Monastero delle Orsoline.

Ma a ricordare l’artista, nato nel 1932 a San Giorgio della Richinvelda, sarà anche la mostra permanente di Spilimbergo, uno spazio di 450 metri quadri che ripercorre tutte le fasi storiche della sua produzione artistica e concettuale, dalle pitture degli anni 50-60, agli allumini, passando per i mosaici, gli acrilici e pitture.

Proprio qui, in via Val Montanaia, sarà esposto il feretro di Nane per l’ultimo saluto che si terrà mercoledì 15 gennaio.