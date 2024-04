Accoltellato in strada in piena notte dalla propria convivente. E’ accaduto in via Terenziana a Monfalcone attorno alle 3. La donna ha colpito il proprio compagno, ricoverato ora al Cattinara di Trieste in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, con un’arma da taglio: ancora oscuri i motivi alla base dell’aggressione, sul fatto indaga la Procura di Gorizia. Rilievi sul posto da parte della Polizia di Stato.