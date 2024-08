Monfalcone, spintona agente e fugge: lo arrestano dopo aver sparato un colpo in aria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Spintona un poliziotto che gli aveva intimato l’alt e fugge zigzagando tra le auto in movimento costringendo un agente a sparare un colpo in aria per farlo desistere, venendo infine fermato e arrestato in un vicino parco. Protagonista un rumeno di 42 anni residente fuori regione fermato a Monfalcone con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e possesso ingiustificato di strumenti idonei alla forzatura di congegni di chiusura.

Tutto è accaduto lo scorso 9 agosto durante un’attività di controllo pianificata a seguito di un furto di biciclette, avvenuto presso il parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria “Trieste Airport”: nei pressi della rotatoria di Largo della Marcelliana, un uomo corrispondente alla descrizione del presunto autore di un colpo avvenuto a Ronchi dei Legionari, si trovava in sella ad una bicicletta e, al contempo, ne conduceva un’altra con la mano destra. Gli agenti della Polizia di Stato si sono affiancati al rumeno, che dopo aver rallentato ha aggredito il capo pattuglia spintonandolo con forza facendolo cadere a terra per poi fuggire a zig zag tra i veicoli in transito. A quel punto è iniziato l’inseguimento: per far desistere il fuggitivo uno dei due agenti ha esploso in aria un colpo di pistola, avendo anche notato come il 42enne tenesse nella mano destra un oggetto imprecisato, rivelatosi poi una pinza tronchese. La fuga del rumeno è poi terminata in un vicino parco, dove è stato bloccato e arrestato dai due poliziotti.