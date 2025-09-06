Monfalcone, alla primaria Duca d’Aosta mense non pagate per 35 mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 112 su circa 350 le famiglie che non hanno pagato integralmente le rette della mensa della scuola primaria Duca d’Aosta di Monfalcone. Il loro debito supera i 35 mila euro.

Di fronte a questa situazione il Comune e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno deciso di ridurre da tre a una le classi che frequentano le lezioni a tempo pieno.

Il quadro dei debiti è emerso da un calcolo fatto dal Comune e dall’azienda che garantisce il servizio. Sono così stato individuati dieci casi di famiglie che non hanno pagato più di mille euro ciascuna. A non aver versato il dovuto sono sia famiglie italiane, sia straniere.

Il fenomeno non è nuovo a Monfalcone: nel 2023 il debito era stato di quasi 80 mila euro, scesi a 24 mila nell’anno successivo, e risaliti ora appunto oltre quota 35 mila euro.

L’assessore all’Istruzione Tiziana Maioretto spiega che il Comune interviene con sostegni alle famiglie per 60mila euro perchè – aggiunge il sindaco, Luca Fasan – l’obiettivo dell’amministrazione è salvaguardare l’interesse dei minori coinvolti.