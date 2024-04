Monfalcone: è originaria del Bangladesh la candidata più votata nei consigli di quartiere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ una donna originaria del Bangladesh, è residente in Italia dal 2006, è mamma di due bambini ed attualmente ha scelto di non lavorare per seguire i propri figli, ma ha operato come mediatrice culturale e ha lavorato nel settore alberghiero. Ed è soprattutto, la prima degli undici eletti alle elezioni dei consigli di quartiere nel Rione Centro a Monfalcone: Sokta Rouf ha ottenuto 161 preferenze ed è stata la più votata. Il suo obiettivo è favorire l’integrazione, dimostrando come anche le donne di origine bengalese vogliano adoperarsi per la città che sentono ormai come la loro casa.

A congratularsi con Sokta è anche il consigliere regionale Enrico Bullian, che vive proprio nel rione Centro di Monfalcone: “Il voto di cittadini autoctoni e di origine straniera rappresenta un passo avanti per la democrazia – commenta – ed è la dimostrazione della volontà di integrarsi anche della comunità originaria del Bangladesh”.