Cronaca Monfalcone, Callari a Cerimonia in onore Caduti di guerra: “Non dimentichiamo” Matteo Femia 1 Novembre 2025 Autore: Matteo Femia 1 Novembre 2025 0 Monfalcone Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente L’Arcivescovo Lamba: “Ognissanti celebra l’azione della grazia” articolo successivo Spaccata alla Percosbike: furgone sfonda la vetrata, rubate 11 biciclette Potrebbe interessarti anche Posa della prima pietra della nuova Rsa Sereni Orizzonti a Monfalcone 19 Ottobre 2025 Investita mentre attraversa la strada per andare a scuola, grave una 18enne 15 Ottobre 2025 Commemorata a Monfalcone Norma Cossetto 6 Ottobre 2025 Colti in flagrante durante una truffa, due uomini arrestati a Monfalcone 1 Ottobre 2025 Monfalcone, scintille in consiglio: 101 bambini in lista d’attesa alle materne 30 Settembre 2025 Cisint a Fincantieri: “Basta subappalti e manodopera extracomunitaria” 30 Settembre 2025