Monfalcone, cambio in giunta: Calligaris vicesindaco al posto di Zorzenon

Marta Calligaris neo-vicesindaco al posto di Luca Zorzenon, che resta comunque in amministrazione nelle vesti di assessore. Nuova scossa di assestamento quindi nella giunta comunale di Monfalcone dopo il sommovimento tellurico di qualche giorno fa, quando l’assessore – eletta in quota Forza Italia – Calligaris aveva rassegnato le dimissioni, poi respinte dal sindaco Luca Fasan, in seguito alle polemiche sollevate dal suo partito per le mancate deleghe al recordman di preferenze del partito berlusconiano Francesco Volante. Stavolta Calligaris fa un passo in avanti, diventando la nuova vice di Fasan, “nel suo ruolo tecnico”, come specifica l’amministrazione comunale in una nota. A lasciarle il posto quindi è Zorzenon, che ha rimesso la delega al sindaco ma resta in giunta a rappresentare il suo partito, Fratelli d’Italia, assieme ad Antonio Garritani. Piovono critiche dall’opposizione, in attesa del primo consiglio comunale della nuova era Fasan. “Sono totalmente inadeguati a gestire una città complessa come Monfalcone – commenta l’ex candidato sindaco del Pd Diego Moretti – un vicesindaco che è rimasto in carica per tre giorni è da Guinness dei primati. A Consiglio ancora da insediare, siamo già al secondo rimpasto di deleghe”.