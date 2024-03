Monfalcone, Comune e islamici divisi anche sull’interpretazione del decreto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La risposta del Consiglio di Stato alla richiesta, avanzata dalle associazioni musulmane, di ottemperanza del decreto emesso la settimana scorsa divide anche nell’interpretazione islamici e Comune. Il sindaco Anna Cisint aveva infatti commentato così: “Chiarito come non si possano utilizzare locali come moschee quando la loro destinazione è un’altra”.

L’avvocato delle due associazioni che gestiscono i centri di via Duca d’Aosta e via don Fanin, Vincenzo Latorraca, dà n’altra chiave di lettura: “Il Consiglio di Stato ha scritto una parola chiara, ossia che “accoglie” le nostre istanze e nell’ultimo decreto inoltre evidenzia come appaia “ineludibile un immediato confronto” tra le parti. La soluzione prospettata dal questore – aggiunge Latorraca – di pregare in altri siti è un argomento differente dal tema del riutilizzo dei due centri: il Comune deve dare una risposta su questo”. Latorraca aggiunge: “Abbiamo già inviato la nostra proposta al Comune: un nostro perito ha indicato come in via Duca d’Aosta possano entrare 300 persone, mentre in via don Fanin 50, e abbiamo evidenziato la disponibilità alla turnazione. L’amministrazione municipale ci risponda su questi dati”. E Latorraca conclude: “All’udienza del 19 marzo toccherà al Comune dimostrare di aver avviato il confronto con noi: se quest’ultimo non ci sarà, insisteremo per la nomina di un commissario ad acta”.