Monfalcone, Comune indica tre siti per la preghiera ma due erano già stati rifiutati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono tre i siti provvisori e alternativi ai centri di via Duca d’Aosta e via don Fanin indicati dal Comune di Monfalcone per ospitare la preghiera dei fedeli islamici. L’ex Bocciodromo di via Cosulich, area attualmente in gestione all’associazione ricreativa Fincantieri, è la novità, perché gli altri due spazi, parcheggio delle Terme Romane e parco della salita della Rocca, erano già stati proposti dal questore nelle scorse settimane ma vennero rifiutati dalle associazioni perché ritenuti “ubicati in punti del tutto defilati e periferici che risultano pressoché irraggiungibili per gli associati”. Posizione che non è condivisa dall’amministrazione comunale. “Entrambi i siti rispondono pienamente ai criteri di essere dignitosi, collocati in posti vicini e in luoghi facilmente raggiungibili” è la replica del Comune, che specifica come sia nell’area delle Terme Romane, sia in quella verso la Rocca sia possibile “l’installazione di bagni chimici, gazebi e tensostrutture di facile rimozione per l’uso in caso di pioggia”.

Al momento non risultano risposte da parte delle associazioni islamiche alle proposte pervenute oggi pomeriggio dal Comune.