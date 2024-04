Monfalcone: denuncia discriminazioni razziali in un tema in classe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Sono nata in Italia, sono cresciuta qui, parlo perfettamente l’italiano, ma per la legge non sono ancora cittadina italiana e da tutta la vita ho sentito insulti del tipo: tornatene in Africa”. E’ il testo di un tema in classe in cui una studentessa di origini nigeriane frequentante una scuola media di Monfalcone denuncia le discriminazioni subite. A rendere pubblico il suo sfogo è un suo docente.

