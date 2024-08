Monfalcone, ripreso dalle telecamere mentre lascia a terra un gatto

Una persona ripresa dall’occhio di una telecamera a Monfalcone mentre starebbe abbandonando un gatto, che verrà poi recuperato e portato in salvo alla Cuccia di Dobbia di Staranzano. A denunciare la vicenda è la stessa Cuccia, che ha pubblicato oggi, quando ricorre proprio la Giornata Internazionale del gatto, sui propri canali social sia il video in questione sia una foto del micetto. Il presunto abbandono, secondo quanto afferma l’Onlus che si dedica al benessere animale, sarebbe avvenuto lo scorso 1 agosto alle 8 del mattino: la Cuccia ha diffuso il video per poter identificare chi sia la persona ripresa nelle immagini.