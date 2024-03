Monfalcone green: ciclovia sui binari dell’ex ferrovia Fincantieri

Monfalcone più connessa e green: iniziati stamane i lavori per la realizzazione del lotto n. 1 della pista ciclabile sul sedime dell’ex ferrovia Fincantieri che si snoderà da via Aulo Manlio fino al confine comunale con Ronchi dei Legionari, rientrante nel Piano regionale della mobilità ciclistica, il PREMOCI, per incentivare l’uso della bicicletta attraverso azioni che abbiano effetti di livello regionale. “Nel 2025 potremo raggiungere il Punto più a Nord del Mediterraneo e il centro di Monfalcone in sicurezza con la bicicletta. Un progetto che ci vede capofila – le parole del sindaco Anna Maria Cisint – e che abbraccia più finalità. Piú vicini e connessi all’interno della città e con le città circostanti grazie al recupero di un’area che, a causa della presenza delle rotaie di Fincantieri, divideva in due Monfalcone, che verrà unita da una moderna pista ciclabile che metterà anche in connessione i Comuni di Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari.

Un’opera fondamentale non solo per il mandamento che darà anche valore alle opportunità turistiche che la nostra città può vantare: più vicini all’aeroporto per il Carso, per il mare, per la crocieristica. Un progetto che guarda alla sicurezza grazie all’illuminazione di tutto il percorso e che consentirà agli studenti un tragitto agevolato casa-scuola e casa-lavoro”.

La nuova pista ciclabile infatti, che è parte della ciclovia di interesse regionale FVG 2/d, rappresenta anche un importante corridoio per gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro, suddiviso per due lotti di intervento: il lotto n. 1 è relativo al tratto del sedime ferroviario “ex Fincantieri” nel territorio comunale di Monfalcone, da via Aulo Manlio al confine comunale con Ronchi dei Legionari; il lotto n. 2 che comprende il tratto che corre dal confine comunale con Monfalcone fino alla connessione con il percorso ciclabile nel Comune di Staranzano, parallelo al raccordo stradale SS14-SP19 denominato SRGO26. I lavori del lotto 1 sono stati affidati all’impresa F.lli Fabris Costruzioni srl di Cimolais che consegnerà l’opera a marzo del prossimo anno, per un importo totale di 1.082.773.53 euro, “una ditta di Pordenone – commenta Cisint – che ci consente di perseguire l’obiettivo di far circolare risorse e persone all’interno della nostra Regione”.

“Un asse di viabilità ciclistica fondamentale con un’importante valenza turistica – rileva l’assessore regionale Cristina Amirante, presente alla cerimonia di stamane – in un tratto di chiara valenza urbana. Un collegamento turistico e logistico importante per cittadini e visitatori, che dall’aeroporto o dalla ferrovia potranno dirigersi nei punti di maggiore interesse attraverso la ciclabile”. “Un milione e settecentomila euro – conclude il Sindaco – ottenuti grazie alla serietà e alla credibilità dei progetti che presentiamo. Ringrazio la Regione per l’importante sostegno economico e per aver creduto, come noi, nell’importanza strategica di questo piano”. Presenti alla partenza dei lavori il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, la giunta, i tecnici ed i rioni della città, l’assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Cristina Amirante, il sindaco di Staranzano Riccardo Marchesan, l’assessore ai lavori pubblici, all’urbanistica, ed ai finanziamenti europei del Comune di Ronchi Michela Lorenzon, il RUP dei lavori del lotto n.2 ingegner Stellio Vatta e la ditta esecutrice, oltre ad autorità e cittadini.