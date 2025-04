Monfalcone, ha votato la maggioranza degli aventi diritto

Ammonta al 51% la percentuale degli eventi diritto recatisi al voto a Monfalcone entro le 15 di oggi. In città dunque la maggioranza degli elettori si è presentata alle urne: sono stati per l’esattezza 10615 i cittadini che sinora hanno espresso le proprie preferenze in questo primo turno, nel quale basterà il 40 per cento più uno dei voti, e non il 50 per cento più uno com’era fino ad ora, per assicurarsi la poltrona di sindaco. In corsa ci sono tre candidati: Diego Moretti, appoggiato da Partito Democratico, Monfalcone Civica e Solidale, Progressisti per Monfalcone e Insieme con Moretti, Bou Konate, sostenuto dalla lista Italia Plurale, e Luca Fasan, proposto come primo cittadino da Forza Italia, Lega, Fasan Sindaco, Fratelli d’Italia e Il Popolo della Famiglia. Tutto tranquillo ai seggi sino a questa mattina.

I seggi chiuderanno alle 22 di questa sera. Domani dalle 8 lo spoglio. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 27 e lunedì 28 aprile.