Monfalcone, il Consiglio di Stato accoglie le richieste dei musulmani

Il Consiglio di Stato, all’esito della Camera di Consiglio del 19.3 u.s., ha accolto gli appelli promossi dalle Associazioni Culturali Darus Salaam e Baitus Salat avverso le ordinanze cautelari del TAR Friuli-Venezia Giulia.

Richiamati i precedenti decreti presidenziali che – è bene ricordarlo – avevano accolto la domanda di misure cautelari inaudita altera parte, evidenziando la rilevanza costituzionale del diritto di culto e la necessità di un leale confronto tra le parti, anche il Collegio ha ritenuto “necessario, nelle more della definizione del giudizio nel merito, adottare misure interinali alternative che consentano ai credenti di potere comunque osservare le prescrizioni religiose (anche legate al periodo di Ramadan)”.

Il Consiglio di Stato ha, incisivamente, richiamato l’Amministrazione ai doveri di reciproca collaborazione ed ai valori che devono ispirare l’agire dei pubblici poteri. In punto, si legge nelle ordinanze: “l’Amministrazione è tenuta ad individuare, in contraddittorio con gli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione (…), siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l’esercizio della preghiera, prendendo in attenta considerazione le osservazioni critiche mosse dall’Associazione rispetto ai luoghi nel frattempo individuati dalla Questura (in quanto, si dice, posti «all’aperto ed ubicati in punti del tutto defilati e periferici”).

Deve sottolinearsi: siti accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l’esercizio della preghiera.

A fronte del sostanziale rifiuto al confronto opposto, ad oggi, dal Comune, il Consiglio di Stato ha ordinato la convocazione del tavolo di confronto “con la massima sollecitudine e comunque entro 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.

Ci si attende pertanto che il Comune – ferma la disponibilità al confronto manifestata dalle Associazioni sin dal primo decreto del Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato – convochi, senza ulteriori indugi, dopo tre provvedimenti giurisdizionali favorevoli alle Associazioni, il tavolo di confronto affinché vengano individuati, allo stato, luoghi idonei e dignitosi per l’esercizio del diritto di culto da parte degli associati, in via provvisoria ed in attesa che il TAR decida nel merito con sollecita fissazione dell’udienza.