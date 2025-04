Monfalcone, il legale dei Centri islamici: Con titolo edilizio anche più fedeli

GUARDA IL VIDEO-. “Con il rilascio del titolo edilizio sarà possibile consentire un maggiore afflusso di fedeli e quindi esercitare l’attività di culto anche con un numero più elevato di persone. La sentenza del Consiglio di Stato sulle sedi dei Centri culturali Darus Salaam e Baitus Salat a Monfalcone, lungi dal costituire la conclusione della vicenda, rappresenta un punto di partenza”. Lo afferma il legale dei due Centri, l’avvocato Vincenzo Latorraca, all’indomani della decisione del massimo giudice amministrativo che ha accolto il ricorso del Comune di Monfalcone.

“La tesi difensiva sostenuta dalle Associazioni – dice Latorraca – che hanno affermato la possibilità di insediare negli immobili la propria attività associativa, tra cui anche il culto, è stata implicitamente confermata. Secondo la disciplina del piano regolatore vigente è quindi ammissibile l’insediamento di luoghi di culto nelle zone in cui operano le Associazioni. Pertanto, non vige alcun divieto, come ha invece sostenuto il Comune”, continua.

Per Latorraca, i giudici hanno affermato che le ordinanze di ripristino del Comune sono fondate in relazione ad un incremento del carico urbanistico dovuto all’afflusso di un numero consistente di persone, che dunque rendeva necessario il titolo edilizio.