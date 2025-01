Monfalcone, il report sull’attività della polizia locale nel 2024

Un camionista serbo denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo aver trasportato in modo illegale in Italia all’interno del semirimorchio del proprio mezzo sei cittadini egiziani, mettendone a repentaglio la vita. E’ una delle conseguenze dell’attività di monitoraggio del territorio svolta nel corso del 2024 dalla polizia locale di Monfalcone, che ha presentato il report annuale sul proprio operato. Sul fronte della lotta all’illegalità gli agenti del comando guidato da Rudi Bagatto hanno intensificato i controlli negli appartamenti, saliti da quota 43 nel 2020 a 167 nel 2023 fino a toccare il numero di 193 nell’anno appena trascorso: 59 le sanzioni irrogate per presenza di persone in sovrannumero, cifra che nell’anno precedente era stata di 17 e cinque anni fa appena di 7.

Grande impegno anche sul fronte del corretto smaltimento dei rifiuti urbani: a fronte di un aumento dei servizi effettuati (269 nel 2024 contro i 257 dell’anno precedente) il numero delle sanzioni comminate è stato il medesimo, 115.

E poi c’è il settore della tutela del consumatore: 74 le attività controllate in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, che ha irrogato 25 mila euro di sanzioni amministrative con la chiusura di quattro locali e sequestrato 1400 chilogrammi di alimenti perché potenzialmente pericolosi. Infine grande attenzione anche alla tutela del benessere animale: 14 le sanzioni comminate in materia sul territorio monfalconese.