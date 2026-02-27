Monfalcone, in consiglio comunale minuto di silenzio per Tommaso

Un minuto di silenzio per ricordare Tommaso Andreuzza, morto sul lavoro mercoledì mattina all’interno degli stabilimenti Fincantieri. Lo ha svolto il consiglio comunale di Monfalcone questa mattina su richiesta della consigliera ed ex sindaca Anna Cisint: “E’ stato un gesto doveroso – ha spiegato – è inaccettabile che nel 2026 si continui a morire sul lavoro. Un minuto di silenzio per Tommaso, per tutti i lavoratori che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio dovere e per il diritto al lavoro sicuro, che non può restare solo un principio scritto nelle leggi ma deve diventare realtà quotidiana. Ogni padre, ogni madre, ogni figlio – ha aggiunto Cisint – deve avere la certezza di tornare a casa la sera. Il lavoro non può essere una condanna. Deve essere dignità – ha concluso – non rischio”.