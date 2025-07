Monfalcone, intavolato l’immobile del centro islamico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stata completata l’intavolazione dell’immobile di via Duca d’Aosta a Monfalcone, storica sede del centro islamico Darus Salaam. L’operazione è stata eseguita dall’Ufficio Tavolare della Regione Friuli Venezia Giulia, per conto del Comune, a seguito di una procedura avviata nei mesi scorsi. A renderlo noto è Anna Maria Cisint, eurodeputata della Lega e delegata comunale alla sicurezza e alla lotta alla radicalizzazione. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Cisint, il centro avrebbe violato un’ordinanza comunale che ne vietava espressamente l’utilizzo come luogo di culto – provvedimento confermato anche dal Consiglio di Stato. “La violazione è stata palese e in spregio alla legge”, ha affermato Cisint, sottolineando come l’intavolazione sia stata disposta proprio applicando le norme regionali che consentono l’acquisizione dell’immobile da parte del Comune. Un atto che, secondo l’esponente del Carroccio, rappresenta “un punto concreto e decisivo nella tutela della legalità e nella lotta alla radicalizzazione”, oltre che un modello per altri sindaci italiani che si trovano a fronteggiare situazioni simili. “Monfalcone è un esempio”, ha concluso Cisint.