Monfalcone, investimenti per 5 milioni tra scuola e viabilità

GUARDA IL SERVIZO VIDEO. Due milioni e mezzo di euro sulla riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Roma, altrettanti sul rifacimento dell’argine su via del Brancolo e della pista ciclabile di via dei Dottori. Il Comune di Monfalcone utilizzerà così i cinque milioni di euro ottenuti grazie ad un finanziamento ministeriale riservato a municipalità sopra i 25 mila abitanti. A spiegare cosa si prevede per la scuola di via Roma è il sindaco Luca Fasan.

Su via del Brancolo si procederà con un intervento di…