Monfalcone, l’incendio di ieri ha devastato sette ettari di vegetazione

Prosegue anche lungo l'intera giornata di oggi il monitoraggio della situazione sul colle di Monfalcone dopo il vasto incendio verificatosi ieri. A sorvegliare l'area ci sono agenti della Forestale in coordinamento con sei volontari della Protezione Civile: l'obiettivo è quello di evitare la ripresa di nuovi focolai. "Con mezzi aerei e anche da terra le forze in campo sono riuscite a raggiungere la totalità dei punti del fronte del fuoco e ad avviare la bonifica" conferma l'assessore alle Risorse Forestali Stefano Zannier.

Il sindaco Luca Fasan intanto ha coordinato questa mattina un tavolo tecnico dopo aver firmato un’ordinanza di istituzione del COC, il Centro Operativo Comunale, che resterà operativo a scopo preventivo. Le aree interessate dal rogo verranno inoltre monitorate anche nei prossimi giorni anche attraverso l’utilizzo di un drone messo a disposizione dalla polizia locale.

E’ anche il momento di una prima stima dei danni: “Sono circa 7 gli ettari di Carso bruciato fra il pendio della salita alla Rocca e la sede dei “Gati de Monfalcon” – sottolinea l’ex sindaco ed attuale consigliere comunale delegata alla Sicurezza Anna Cisint -. Il fuoco è stato fermato all’altezza delle mura antiche della Rocca stessa”.