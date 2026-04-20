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Cronaca
Un giovane, poi arrestato, ha preso di mira una dipendente della Croce Rossa ed un infermiere

Monfalcone, nuova aggressione al personale dell’ospedale

Per entrambi lesioni con prognosi di cinque giorni
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario dell’ospedale di Monfalcone. Un uomo di 27 anni, in evidente stato di alterazione e con una grave ferita alla gamba, durante le operazioni di soccorso ha aggredito infatti una dipendente della Croce Rossa ed un infermiere: pesanti le conseguenze patite dai due, che hanno entrambi subito lesioni con una prognosi di cinque giorni.

Protesta il sindacato Uil funzione pubblica per quest’ennesimo caso che vede come bersagli i lavoratori della struttura monfalconese: “Stiamo valutando insieme ai nostri legali – sottolinea il segretario regionale Stefano Bressan – l’avvio di un percorso di querela nei confronti dell’aggressore, affinché vi siano conseguenze certe e concrete per quanto accaduto. E’ un episodio grave, intollerabile, che dimostra ancora una volta quanto il personale sanitario operi quotidianamente in condizioni di rischio crescente”. Fondamentale per contenere l’aggressore, immediatamente arrestato, è stato l’intervento delle forze dell’ordine. “Ma questo non basta – prosegue Bressan -. Non possiamo continuare a commentare aggressioni a posteriori. È necessario intervenire subito con misure concrete come il rafforzamento della sicurezza nei presidi sanitari ed una presenza stabile delle forze dell’ordine nei punti più critici”.

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