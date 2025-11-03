  • Aiello del Friuli
Cronaca
In aula la testimonianza di un lavoratore del subappalto che denuncia estorsioni e soprusi

Monfalcone, ok bipartisan a mozione per nuovo modello produttivo di Fincantieri

Il sindaco Fasan: "Città più forte con questo voto unitario"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il passaggio più duro è stata la visione di una testimonianza anonima, proposta dalla consigliera di maggioranza Anna Cisint, in cui un lavoratore originario del Bangladesh racconta di estorsioni e successive minacce e violenze subite per poter essere assunto nel mondo del subappalto al cantiere. Una denuncia che la stessa Cisint ha evidenziato di aver già inoltrato alla Commissione Governativa Antimafia dalla quale sarà a breve convocata per un’audizione sul tema.

La deposizione-video del lavoratore del mondo del subappalto è stato solo uno dei momenti dell’articolata discussione in consiglio comunale a Monfalcone sulla mozione, proposta dalla maggioranza e poi approvata all’unanimità coi voti anche della minoranza, dal titolo “Fincantieri: la città chiede un nuovo modello”, con la quale il massimo organo rappresentativo monfalconese intende rivedere le modalità con cui la grande azienda impatta sul territorio. Fari soprattutto sulla legalità nel mondo dei subappalti: “Il pericolo estorsioni e caporalato – ha sottolineato Cisint – è già nei fatti, il pericolo è che i lavoratori siano costretti ad accettare l’inaccettabile”, mentre il consigliere del Pd Diego Moretti ha proposto l’istituzione di “un osservatorio permanente della legalità”, definendo la mozione unitaria “un successo di tutto il consiglio comunale”.  Alessandro Saullo di Monfalcone Civica e Solidale ha sottolineato l’apprezzamento per “l’inserimento della nostra richiesta di abrogazione da parte del Parlamento del decreto legge 34/2023”, ossia la norma sui risarcimenti in tema di esposizione all’amianto che prevede fondi anche per le società partecipate pubbliche. La chiosa è stata del sindaco Luca Fasan: “Da questa mozione unitaria ne escono – ha commentato – una città e un consiglio comunale più forti: viene restituita a Monfalcone una dignità che forse si era persa nel tempo”.

