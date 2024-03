Monfalcone, opere infrastrutturali per la nautica per 9,3 milioni

“Uno degli errori compiuti dalla politica in passato è stato di non programmare le scelte in maniera integrata tra le attività del mare e di terra”. A dirlo il governatore Massimiliano Fedriga in occasione del convegno ‘Monfalcone al centro della nautica in Fvg’ a cui ha partecipato, anche il sindaco Anna Maria Cisint, che ha sottolineato come a Monfalcone attualmente sono in corso opere infrastrutturali destinate alla nautica per 9,3 milioni. Fedriga ha poi ribadito la sua posizione sul tema delle concessioni, ricordando come la proposta dell’ex ministro del turismo Garavaglia risolvesse in maniera ragionevole la questione individuando delle priorità condivisibili, tra cui la salvaguardia delle imprese familiari. “Il grave – ha aggiunto il governatore – è che, rimanendo in una posizione di stallo come quella attuale, il privato non consideri opportuno fare investimenti che vadano oltre la stagionalità e questo comporta un forte freno ai progetti mirati all’innovazione e agli interventi strutturali di miglioramento degli impianti”. Infine, il governatore ha fatto un accenno alle potenzialità connesse alle zone logistiche semplificate, un’opportunità strategica in chiave fiscale e di sburocratizzazione per le imprese, per il monfalconese. GUARDA IL VIDEO

Il governatore Massimiliano Fedriga nel corso del suo intervento