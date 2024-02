Monfalcone, un messaggio di pace dalle ragazze del Collegio del Mondo Unito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le studentesse del Collegio del Mondo Unito, tra cui una ragazza afgana e una israeliana, hanno aperto con un messaggio di pace al Monumento ai Caduti a Monfalcone la cerimonia per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione nazionale Vittime Civili di Guerra con la collaborazione dell’Anci e del Comune di Monfalcone, aveva come slogan “Stop alle bombe sui civili”, un concetto valido per tutti i 31 conflitti in corso attualmente nel mondo, a partire da quello iniziato nello scorso ottobre tra Israele e i territori palestinesi, che ha già causato decine di migliaia di vittime.

Presenti alla cerimonia anche i ragazzi della scuola Giacich, il prefetto Raffaele Ricciardi, il questore Luigi Di Ruscio ed il parroco dell’Unità pastorale di Monfalcone Flavio Zanetti, che ha evidenziato come l’uomo sia come il porfido: “Quella pietra sembra dura – ha sottolineato – ma la testa dell’uomo spesso lo è ancora di più perché continuiamo come genere umano a fare cose che portano dolore, sofferenza e morte”.