Monfalcone, festività pasquale tra Resurrezione cristiana e Ramadan islamico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ una Monfalcone che vive una festività pasquale particolare quest’anno, con la ricorrenza della Resurrezione cristiana da un lato ed il contemporaneo Ramadan seguito dalla nutrita comunità islamica cittadina. E lo fa nell’ormai noto clima di contrapposizione tra il Comune e le due associazioni musulmane Darus Salaam e Baitus Salat a causa della disputa legale riguardante i centri di via Duca d’Aosta e via don Fanin che ha portato all’ordinanza del Consiglio di Stato dopo il quale le due parti stanno avendo un confronto epistolare per individuare i luoghi adatti ad ospitare preghiere di gruppo. Resta in piedi l’ipotesi Palabocce mentre dall’amministrazione Cisint è arrivato il niet sulla soluzione dell’ex mercato di via della Resistenza. Mentre dopo la sentenza del Tar l’associazione Baitus Salat ha potuto riutilizzare l’area di via Primo Maggio dove i fedeli sono riuniti in preghiera da venerdì. Intanto un messaggio che unisce è arrivato dal consigliere comunale di minoranza di origine bengalese Sani Bhuiyan, che nell’augurare buona Pasqua sottolinea: “Che questo giorno – scrive – ci ricordi l’importanza di essere uniti come umanità, celebrando la bellezza della diversità e la forza della solidarietà”. Il sindaco Anna Cisint ha voluto lanciare questa mattina un pensiero in questo giorno di Pasqua rivolto ai più deboli: “Un abbraccio a tutti – evidenzia – ma soprattutto a coloro che soffrono e credono di non farcela”.