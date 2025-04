Monfalcone: pontile terminato a Marina Julia

In vista della Pasqua e della bella stagione, Marina Julia è pronta ad accogliere cittadini e turisti con il nuovo pontile e un’area balneare rinnovata. La struttura, del valore di quasi 1.900.000 euro, rientra nel più ampio piano di riqualificazione finanziato dalla Regione con 11 milioni di euro per valorizzare il litorale in chiave turistica. Il nuovo pontile, lungo 170 metri, sarà dotato anche di un chiosco, la cui gestione sarà messa a breve a bando, e di una rampa di accesso che consentirà la piena accessibilità alla nuova passeggiata sul mare.

“Proseguiremo nei prossimi giorni con altri interventi mirati a migliorare ulteriormente l’accessibilità e la qualità dei servizi, confermando l’attenzione dell’Amministrazione per uno dei luoghi più amati della nostra città”, ha dichiarato il neo sindaco di Monfalcone, Luca Fasan che ricorda come Marina Julia nelle giornate estive accoglie in media 15mila persone nei fine settimana.

Sono state inoltre riqualificate le aree verdi e i campi da beach soccer e beach volley. Infine, al termine del cantiere di Irisacqua per il rifacimento della rete fognaria, il Comune avvierà i lavori, da 232mila euro, per la riqualificazione della strada di via Bagni Nuova che dal ponte porta a Marina Nova, i cui asfalti risultano deteriorati dalle radici dei pini adiacenti al percorso viario, e il tratto che da via Brancolo porta a via delle Giarrette.