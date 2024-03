Monfalcone: preghiere serali del Ramadan nel parcheggio delle Terme Romane

La comunità musulmana di Monfalcone non pregherà nella centrale piazza della Repubblica bensì nel più periferico parcheggio delle Terme Romane a partire da questa sera per tutto il periodo del Ramadan. A stabilirlo sono state le prescrizioni indicate dalla Questura di Gorizia, intervenuta in seguito alle polemiche sorte dopo la decisione delle associazioni islamiche di organizzare una manifestazione nel salotto della città di fronte al municipio e alla susseguente presa di posizione contraria in merito del sindaco Anna Cisint.

Il presidente onorario dell’associazione Darus Salaam Bou Konate ha già preannunciato a Telefriuli che non hanno intenzione di andare a pregare nel luogo indicato perchè, dice, “vorremmo poterlo fare nella piazza di fronte al municipio in segno di protesta”.

Konate aggiunge che in questi minuti è in corso una riunione della comunità islamica per stabilire quali siano i prossimi passi da fare sempre nel rispetto della legge. Aggiornamenti nel Tg delle 19 di Telefriuli, sul canale 11.