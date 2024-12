Monfalcone, presunta estorsione a un operaio bengalese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’amministrazione comunale di Monfalcone invita chi possa essere oggetto di richieste di pizzo per poter lavorare a chiamare il numero verde municipale 333 messo a disposizione per denunciare situazioni di sopruso. Lo fa dopo che nei giorni scorsi un servizio televisivo della trasmissione Fuori dal Coro di Rete 4 aveva dato voce ad un operaio bengalese che in forma anonima aveva puntato il dito contro un connazionale datore di lavoro di un’impresa del subappalto: l’accusa sarebbe quella di estorcere parte del salario mensile dell’uomo, che sarebbe obbligato da una ventina d’anni a pagare per poter continuare a lavorare. Su questi temi la giunta monfalconese fa fronte contro ogni ipotetica situazione estorsiva presente in città ai danni di membri della comunità straniera.

Sulla presunta estorsione il consigliere comunale di minoranza del Pd di origine bengalese Sani Bhuiyan esprime condanna “con fermezza di qualsiasi forma di illegalità, comprese estorsioni o illeciti legati al denaro”, ma allo stesso tempo invita a non “alimentare divisioni” e a non gettare “un’ombra ingiustificata su intere comunità: Monfalcone è una città che accoglie e cresce grazie al contributo di tutti”.

Sulla notizia delle presunte estorsioni a lavoratori bengalesi di Monfalcone, intervengono i consiglieri regionali di centrosinistra Diego Moretti ed Enrico Bullian, che – evidenziando la loro fiducia nelle forze dell’ordine – rivolgono un appello all’amministrazione comunale: “Se sapete dell’esistenza di reati – scrivono Moretti e Bullian – denunciateli alle Autorità competenti: è un dovere per dei pubblici ufficiali”. E ai lavoratori i due consiglieri regionali dicono: “Il salario che vi sudate è solo vostro e delle vostre famiglie. Nessuno può e deve pretendere ciò che vi siete guadagnati: se subite estorsioni, saremo i primi ad accompagnarvi, se lo riterrete, dalle forze dell’ordine per denunciare i reati”.