“Monfalcone pronta ad ospitare Italia-Israele con il patrocinio”

“La città di Monfalcone sarebbe onorata di ospitare Italia-Israele: ci rendiamo disponibili con le nostre strutture”. Sul caso del mancato-patrocinio alla partita di Nations League da parte della giunta De Toni interviene il sindaco di Monfalcone Anna Cisint, che critica la scelta dell’amministrazione udinese. “Il Comune di Udine – sottolinea l’europarlamentare della Lega – non perde occasione per distinguersi in termini di faziosità e nella capacità di alimentare divisioni a senso unico, sempre dalla parte delle posizioni più estreme della sinistra. Non accorgersi che lo sport è un elemento di unione e dimenticare che Israele è la vittima del terrorismo di Hamas con 1500 innocenti uccisi è un segno grottesco di una caduta di civiltà che una città come Udine non merita di dover sopportare”. Da qui la proposta di Cisint: “La città di Monfalcone sarebbe sommamente onorata ad ospitare l’incontro Italia Israele e si rende disponibile a offrire patrocinio e strutture per celebrare questo importante appuntamento sportivo”.