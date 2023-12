Monfalcone: ruba un cellulare, individuato grazie alla videosorveglianza

E’ stato individuato grazie alle immagini del servizio di videosorveglianza attivo in zona un trentatreenne di origine rumena impossessatosi qualche giorno fa di un cellulare appoggiato su una panchina in via Sant’Ambrogio a Monfalcone. Il proprietario, non trovando più il proprio cellulare, ne aveva denunciato la comparsa alla Polizia locale, che si è immediatamente attivata visionando i video delle telecamere installate nella zona: in questo modo si è risaliti ad un trentatreenne rumeno. Il sospettato è stato seguito nei suoi spostamenti e la Procura della Repubblica ha emanato un decreto di perquisizione a suo carico. La stessa, svolta all’interno dell’appartamento in cui era domiciliato l’uomo, ha permesso di ritrovare il telefono rubato, che è stato quindi restituito al legittimo proprietario.