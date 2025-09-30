Monfalcone, scintille in consiglio: 101 bambini in lista d’attesa alle materne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’argomento è stato sollevato dall’esponente di minoranza Alessandro Saullo, che ha interrogato in consiglio l’amministrazione comunale dopo aver tentato un infruttuoso accesso agli atti per avere contezza esatta di quanti bambini in lista d’attesa ci fossero alle scuole materne di Monfalcone. “Il Comune – ha detto Saullo – ci ha risposto che non è in grado di fornire questo dato, ma tutte le informazioni dovrebbero poter essere accessibili ai consiglieri comunali. Se non avete la cifra precisa – si è rivolto alla giunta – è difficile programmare”.

La risposta è arrivata dall’assessore comunale all’Istruzione Tiziana Maioretto: “L’istituto comprensivo Randaccio alla data odierna conta 101 bambini in lista d’attesa per la scuola dell’infanzia mentre non ce ne sono per quanto riguarda l’istituto comprensivo Giacich. La nostra amministrazione pone la qualità dell’offerta formativa al centro del proprio operato proprio per evitare che gli alunni siano costretti ad andare in altri Comuni. Il nostro obiettivo – ha aggiunto Maioretto – è creare un sistema scolastico sovracomunale in grado di reggere il carico demografico e garantire equilibrio tra bambini italofoni e non. In questi ultimi cinque anni inoltre abbiamo svolto numerosi interventi in materia di edilizia scolastica con oltre 12 milioni di euro investiti nelle scuole Sauro, Randaccio e Cuzzi”.

“Prendo atto – ha replicato Saullo – che il dato sulle liste d’attesa era disponibile per l’amministrazione ma non è stato fornito alla minoranza. Il numero di bambini in lista d’attesa è in aumento negli anni: quanti bambini ci saranno non è qualcosa però che emerge all’improvviso. La programmazione scolastica non è commisurata con le necessità del territorio. Ogni anno ci proponete di spostare bambini in altri territori senza che riusciate a farlo. La sfida demografica va affrontata – conclude Saullo – costruendo una scuola”.