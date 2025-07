Monfalcone, scontro Pd-Lega sulla delega alla Polizia locale a Cisint

“Abbiamo suggerito al sindaco di nominare Cisint assessore per togliere tutti dall’imbarazzo”. Utilizza il sarcasmo il capogruppo in consiglio comunale del Pd Diego Moretti sul tema che infiamma la politica monfalconese in queste ore. Pomo della discordia è la delega alla polizia locale assegnata dal sindaco Luca Fasan alla consigliera Anna Cisint. Moretti sostiene come questa decisione cozzi contro la legge regionale e quella statale, che indicano nel sindaco o in un assessore delegato il riferimento alla tematica della polizia locale. Moretti conclude: “Stiamo valutando di segnalare la situazione alla competente direzione regionale, affiancando alla segnalazione un parere legale”.

Secca la replica di Cisint, che parla di “sotterfugi e cavilli per sconfiggere chi ha vinto le elezioni. Il candidato Moretti giustifica tutta la sua azione – aggiunge Cisint – in una contestazione quotidiana che ha un significato puramente politico e non giuridico”. Scende in campo a difesa dell’ex sindaco il segretario regionale della Lega Marco Dreosto: “Il Pd cerca di smantellare ciò che la città vuole. Ringrazio Cisint per il suo instancabile impegno per Monfalcone e per aver scelto di mantenere la delega comunale senza chiedere poltrone né indennità”.