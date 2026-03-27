Monfalcone, sequestrati 45 kg di prodotti ortofrutticoli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Polizia locale di Monfalcone ha proceduto in un negozio della città al sequestro amministrativo di 45 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli privi della necessaria tracciabilità e di 97 prodotti alimentari sprovvisti di etichettatura in lingua italiana. Sono stati inoltre elevati verbali di accertamento per un importo complessivo di 5.100 euro. L’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una segnalazione telefonica giunta al Comando relativa alla mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti.