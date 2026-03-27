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Cronaca
Erano privi della necessaria tracciabilità

Monfalcone, sequestrati 45 kg di prodotti ortofrutticoli

La polizia locale ha imposto sanzioni per 5100 euro
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Polizia locale di Monfalcone ha proceduto in un negozio della città al sequestro amministrativo di 45 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli privi della necessaria tracciabilità e di 97 prodotti alimentari sprovvisti di etichettatura in lingua italiana. Sono stati inoltre elevati verbali di accertamento per un importo complessivo di 5.100 euro. L’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una segnalazione telefonica giunta al Comando relativa alla mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti.

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Extracomunitari non dichiarati in casa, multa da 4.100 euro

Immigrazione: 7 arresti per favoreggiamento, 30 denunce

Musica ad alto volume, sospese le licenze a tre locali di Monfalcone

Da Monfalcone al giro del mondo a vela in solitario

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