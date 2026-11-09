Monfalcone, sequestrati 70 capi di abbigliamento

Sequestro di 70 capi di abbigliamento e sanzioni per 2.100 euro. E’ il bilancio di un’ispezione svolta dalla polizia locale di Monfalcone in un negozio del centro cittadino, dove sono state riscontrate numerose irregolarità nell’etichettatura dei prodotti esposti alla vendita.
E’ stato accertato infatti che 53 articoli presentavano etichette non conformi, prive dell’indicazione del produttore o delle informazioni obbligatorie in lingua italiana, mentre altri 17 ne erano completamente sprovvisti.
Nel corso del 2026 la polizia locale monfalconese ha sequestrato in tutto oltre 6800 articoli non conformi, applicando sanzioni per poco meno di 11 mila euro.