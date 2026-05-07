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Cronaca

Monfalcone, sequestrati prodotti senza etichetta in italiano

Controlli della Polizia locale in un negozio alimentare: irregolarità anche su prezzi e norme igieniche, sanzioni per 4.600 euro
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

228 prodotti alimentari privi di etichettatura in lingua italiana sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Monfalcone durante un controllo in un negozio alimentare. L’attività, gestita da un cittadino extracomunitario, è risultata non conforme a diverse disposizioni in materia di vendita e sicurezza alimentare.Gli accertamenti hanno evidenziato alimenti privi delle indicazioni obbligatorie in italiano e prodotti ortofrutticoli senza nome, provenienza e prezzo. Riscontrate anche criticità nella gestione delle merci non conformi, oltre a carenze igieniche nei locali.La Polizia locale ha disposto il sequestro e sanzioni per un totale di 4.600 euro.

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