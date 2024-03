Monfalcone, vertice Comune-sindacati sulla Festa Nazionale del Primo Maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Potrà ospitare fino a 2300 persone piazza della Repubblica a Monfalcone in occasione della Festa Nazionale del Primo Maggio, quando dal palco parleranno i leader di Cgil, Cisl e Uil. Quello della capienza del salotto cittadino è stato uno dei temi affrontati questa mattina in municipio durante l’incontro tra il sindaco Anna Cisint e i vertici regionali delle tre sigle sindacali, Michele Piga, Alberto Monticco e Matteo Zorn.

Di fatto il tavolo tecnico odierno, a cui hanno partecipato anche gli uffici municipali, è stato il primo momento di confronto organizzativo in vista dell’evento che richiamerà partecipanti da tutta Italia. Piazza della Repubblica potrà ospitare tra le 2.000 e le 2.300 persone, a seconda delle strutture installate. “La manifestazione – fanno sapere dal Comune – orbiterà sulla piazza principale, evitando gli spazi di piazzetta Unità salvaguardando il parco del centro storico. Piano sicurezza e scaletta dell’evento sono in via di definizione”. Soddisfazione viene espressa da Cisint: “Sono orgogliosa che Monfalcone venga riconosciuta come ‘centrale’ per il lavoro, un credo che è per noi di anima e di cuore. Lo perseguiamo con il grande sacrificio delle persone, penso in particolare ai troppi morti di amianto, e cercando di valorizzare il lavoro – conclude – pur tra le tante difficoltà prodotte dall’utilizzo spesso esagerato del subappalto”.