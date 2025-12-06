  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
sabato 6 Dicembre 2025
©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Cronaca
Operazione dei Carabinieri della locale stazione, allertati da un'anziana presa di mira da una coppia di malfattori

Monfalcone: tentano raggiro per oltre 60 mila euro, arrestati

I due si erano presentati a casa della donna riscuotendo 41mila euro in contanti e circa 20 mila euro in oro
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Due truffatori sono stati arrestati dai Carabinieri di Monfalcone dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato mentre tentavano di raggirare un’anziana del luogo. La donna aveva ricevuto un sms da un apparente servizio clienti di un circuito bancario con cui le venivano segnalati movimenti sospetti sul suo conto. Allarmata, aveva chiamato il numero presente nel messaggio, a cui ha risposto uno dei malviventi. Insospettita, la donna ha interrotto la conversazione e contattato i Carabinieri: verificata la truffa in corso, i militari dell’Arma hanno invitato l’anziana a stare al gioco dei malfattori, che successivamente si sono presentati a casa della signora per riscuotere quanto concordato con la donna, 41 mila euro in contanti e monili in oro per circa 20 mila euro. E’ in quel momento che si sono palesati i militari del Norm di Monfalcone arrestando i malfattori.

