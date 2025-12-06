Monfalcone: tentano raggiro per oltre 60 mila euro, arrestati

Due truffatori sono stati arrestati dai Carabinieri di Monfalcone dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato mentre tentavano di raggirare un’anziana del luogo. La donna aveva ricevuto un sms da un apparente servizio clienti di un circuito bancario con cui le venivano segnalati movimenti sospetti sul suo conto. Allarmata, aveva chiamato il numero presente nel messaggio, a cui ha risposto uno dei malviventi. Insospettita, la donna ha interrotto la conversazione e contattato i Carabinieri: verificata la truffa in corso, i militari dell’Arma hanno invitato l’anziana a stare al gioco dei malfattori, che successivamente si sono presentati a casa della signora per riscuotere quanto concordato con la donna, 41 mila euro in contanti e monili in oro per circa 20 mila euro. E’ in quel momento che si sono palesati i militari del Norm di Monfalcone arrestando i malfattori.