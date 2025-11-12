Monfalcone unico luogo del Fvg protagonista del calendario 2026 dei Carabinieri

C’è un fatto verificatosi a Monfalcone tra i 12 che caratterizzano i mesi del calendario 2026 dell’Arma dei Carabinieri. E’ l’unico episodio riguardante il Friuli Venezia Giulia presente sull’annuario dell’Arma: racconta di quando due militari hanno prestato aiuto ad un’anziana in difficoltà nella località di Marina Julia, coprendo di tasca loro i costi di pernottamento in una stanza d’hotel che la donna non poteva permettersi, evitandole così una notte all’addiaccio. “Siamo orgogliosi del loro comportamento” ha commentato nella presentazione del calendario il comandante provinciale dell’Arma di Gorizia Massimiliano Bolis. L’episodio svoltosi sul lungomare monfalconese è protagonista del mese di settembre del calendario diffuso a livello nazionale.