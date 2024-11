Radon sopra soglia presente in 51 comuni del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 51 comuni e 209 mila persone ricadono nelle aree prioritarie dove il radon è presente in quantità sopra la soglia. Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia con gli assessori all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, e Salute, Riccardo Riccardi. Il monitoraggio è stato effettuato sulla base del piano nazionale d’azione per il Radon, un gas inerte e radioattivo di origine naturale me che se inalato potrebbe risultare pericoloso. Le aree prioritarie sono tali se il livello soglia di 300 bequerel per metro cubo è pari o superiore nel 15% degli edifici del totale. Le aree prioritarie in Friuli Venezia Giulia fanno riferimento al 17,5% della popolazione e «In questi Comuni – ha precisato Scoccimarro – verranno avviate campagne di informazione e sensibilizzazione indirizzate ai proprietari degli edifici interessati attraverso azioni integrate tra i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie e l’Arpa. Restano ancora nove comuni in aree a classificazione provvisoria, sui quali saranno attivate nuove campagne di misurazione per giungere a una definizione di dettaglio».