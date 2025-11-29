Monossido di carbonio killer, un morto e due persone gravi a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un riparo di fortuna si è trasformato in trappola mortale. È accaduto oggi pomeriggio a Pordenone, dove tre giovani afghani – arrivati da poco in città dopo la richiesta di protezione internazionale – avevano trovato rifugio in un edificio abbandonato di via Barcis. Cercavano un posto dove ripararsi dal freddo pungente, ma il braciere acceso ha saturato l’ambiente di monossido di carbonio.

Quando i soccorsi sono arrivati, allertati da altri ragazzi, due dei giovani erano già all’esterno, storditi dall’intossicazione. Il terzo, 25 anni, è stato trovato all’interno dell’abitazione privo di segni di vita. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre i due compagni sono stati trasportati in ospedale, uno in condizioni molto gravi.

Una tragedia che riaccende i riflettori sulle condizioni di chi si affida a luoghi pericolosi pur di sfuggire alle temperature dell’inverno, come accaduto ai danni dei due pakistani scoperti privi di vita a Udine a inizio settimana.