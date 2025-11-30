  • Aiello del Friuli
Monossido killer, ispezione sulla salma del giovane afghano

Migliorano invece le condizioni delle due sorelle di Fontanafredda
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

La Procura ha disposto l’ispezione esterna sulla salma di Shirzai Farhdullah, il 25enne di origine afghana trovato morto ieri pomeriggio in un’abitazione in disuso in via Barcis a Pordenone. Fatali al giovane richiedente protezione internazionale le esalazioni da monossido prodotte da un braciere, all’interno del quale era stata gettata anche della plastica, utilizzato da lui e da altri due connazionali per scaldarsi.

Nella morte del 25enne i carabinieri e il sostituto procuratore, Andrea Del Missier, non hanno riscontrato responsabilità di terze persone. Pertanto, una volta eseguita l’ispezione esterna da parte del medico legale e letti gli atti, il pm rilascerà il nullaosta per la sepoltura della salma. L’immobile dov’è morto il giovane afghano non è stato posto sotto sequestro.

Restano gravi le condizioni dei due connazionali, che sabato pomeriggio, all’arrivo dei soccorsi, erano all’esterno dell’abitazione in disuso di via Barcis. Trasportati all’ospedale di Trieste, dove sono stati accolti in camera iperbarica, stavano rantolando. Vittime, anche loro, delle esalazioni da monossido.

Migliorano invece le condizioni delle due sorelle di Fontanafredda, di 16 e 20 anni, che nel tardo pomeriggio di ieri hanno accusato un malessere in casa. Dovuto, anche in questo caso, alle esalazioni del monossido sprigionate da un braciere acceso in camera. Inizialmente condotte all’ospedale di Pordenone, sono state trasferite, per un trattamento in camera iperbarica, all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

