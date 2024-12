Monossido killer: turista austriaco muore a Trieste, 10 intossicati

È di un morto e 10 intossicati il bilancio di una fuga di monossido di carbonio in un condomino nel centro di Trieste. L’allarme è scattato alle 21 di ieri sera quando alla centrale 112 è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una persona che faceva difficoltà a respirare in un edificio in via Crispi 5. Sul posto oltre al personale sanitario e la polizia anche i vigili del fuoco che tramite l’autoscala sono riusciti ad entrare nell’appartamento al quarto piano, gli strumenti hanno subito iniziato a rilevare la presenza del gas letale, perché inodore. I pompieri con l’ausilio dei respiratori hanno evacuato l’edificio ma per un turisti austriaco purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’uomo di mezza età era deceduto da diverso tempo. La moglie che era nella stessa stanza, era in stato confusionale ma ancora viva quando è stata portata all’ospedale di Cattinara. Per sicurezza anche altre nove persone sono state portate al pronto soccorso. Il cittadino austriaco di mezza età era in un appartamento turistico al quarto piano, da quanto trapelato la concentrazione di monossido era superiore al terzo piano ed è stato rilevato a tutti i piani alti. Sono in corso quindi le indagini per capire da dove si è sviluppata al fuga, l’ipotesi più accreditata è comunque il malfunzionamento di una caldaia, il monossido è più leggero dell’aria e quindi tende ad accumularsi vicino al soffitto, un dato anche questo che potrebbe essere particolarmente rilevante per le indagini. È il secondo caso in regione, cinque giorni fa una donna è morta a Forni di Sopra per le esalazioni di monossido.